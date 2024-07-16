"التجارة": استبدال تراخيص ووثائق المنشآت التجارية بالرمز الإلكتروني الموحد

أوضحت وزارة التجارة أن المنشآت التجارية يمكنها استبدال جميع الشهادات والتراخيص المعروضة في المنشأة التجارية بوثيقة الرمز الإلكتروني الموحد التي تجمع جميع البيانات بشكل إلكتروني وموثوق، ويتم إصدارها فوريا ومجانا عبر (منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية).

وأضافت أن الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) يجمع تراخيص ووثائق الجهات الحكومية، على سبيل المثال: بيانات السجلات التجارية، والتراخيص البلدية، والشهادات الضريبية، وتصاريح الدفاع المدني وغيرها من الوثائق والتراخيص في وثيقة واحدة تعرض في المنشأة التجارية، وتوفر أحدث بيانات المنشأة، وتعالج ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها.

وتسهم خدمة الرمز الإلكتروني الموحد في التأكد من دقة البيانات، إضافة إلى تعزيز شفافية قطاع الأعمال من خلال إتاحة وصول المستهلكين لوثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.