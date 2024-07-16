أبحاث "كاوست" الجديدة تعزز طموح السعودية نحو ريادة تقنيات 6G

دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عصر بحثي جديد لتطوير تقنيات الاتصالات من الجيل الخامس 5G إلى الجيل السادس 6G؛ بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية.

ويتوقع خبراء الاتصالات أنه بحلول 2025، سيكون هناك أكثر من 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت؛ حيث تشمل الأجهزة تلك التي تتحكم في الشبكات الكهربائية للمدن والأجهزة التي تستخدم لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة أن التعاون يشمل استمرار الشركة في تمويل برنامجين للاتصالات في "كاوست"؛ يبحث الأول منها في الاتصالات البصرية في الفضاء الحر "FSO"، ويتمحور الثاني حول تطوير الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل "RIS"؛ فيما تم تحديد كلتا التقنيتين من قبل قطاع الصناعة على أنهما ضروريتان لتطوير بنية اتصالات الجيل الخامس والسادس.

وتستخدم الاتصالات البصرية في الفضاء الحر "FSO" الليزر لإرسال إشارة عبر الفضاء الحر "الفضاء الخارجي، الهواء" إلى كاشف بدون أسلاك؛ حيث إن معدل توهن الإشارة يزداد مع الإشارات ذات التردد الأعلى، والجيل السادس هو الأعلى ترددًا حتى الآن "100 جيجاهرتز على الأقل"؛ ويتم عبر التقنية قياس درجة تأثيرات الطقس على إرسال الإشارات بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة للظروف الجوية في السعودية للإجابة عن أسباب انقطاع الاتصالات، وعدد مرات حدوثه ومدته، ومن خلال هذه المعلومات، يمكن للشركة وغيرها من الشركات وضع محطاتها في أماكن إستراتيجية مناسبة ونشر أنظمة مساعدة احتياطية في حال تعطلها.

كما توفر الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل "RIS" حلا آخر لمشكلة فقدان الإشارة، فغالبًا ما تحتوي المباني في المناطق الحضرية على محطات استقبال أساسية على أسطحها، وتتكون الأسطح الذكية من آلاف الخلايا؛ التي تتكون كل واحدة منها عادة من طبقات من المعدن والعازل وأشباه الموصلات، ومن المتوقع أن يسهم ذلك إلى حد بعيد في تمكين الوصول لتقنية الجيل السادس.

تسهم "كاوست" في تعزيز ريادة السعودية في تطوير وتبني تقنيات اتصالات الجيل السادس؛ ما يجذب الشركات العالمية للاستثمار في البنية التحتية والعلماء لاختبار أبحاثهم؛ من خلال اختبار تقنيات الاتصالات البصرية في الفضاء والأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل الجديدة وجمع كمية غير مسبوقة من البيانات حول الظروف الجوية وأداء الاتصالات في السعودية.