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الرأي
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إنفوجرافيك
83.3 مليار ريال واردات السعودية من السيارات المستعملة
83.3 مليار ريال واردات السعودية من السيارات المستعملة
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الثلاثاء 16 يوليو 2024 1:45 مساء
حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 1:48 مساء
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