26 % نمو الاستزراع السمكي والروبيان في السعودية خلال 2023

تعمل السعودية على توطين استزراع أسماك السالمون المرقط في جميع المناطق الباردة والجبلية، وذلك عبر خطة معتمدة سيتم تنفيذها على مراحل عدة خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير أنواع ذات قيمة مضافة للسوق، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" المهندس إبراهيم الزهراني نائب رئيس الثروة السمكية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

وأشار الزهراني إلى افتتاح أكبر مفرخة لاستزراع أسماك السالمون المرقط خلال الأسابيع المقبلة في حائل، وذلك لإنتاج 10 ملايين بيضة سنويا، للوصول إلى إنتاج 10 آلاف طن سنويا، بمبيعات تبلغ 300 مليون ريال سنويا.

وأضاف "ستعمل هذه المفرخة على تمويل جميع المناطق باليرقات من أسماك السالمون المرقط، بجانب مشاريع أخرى مثل مزرعة التوريت في الطائف، وكذلك استزراعه في جمعية بلجرشي التعاونية في الباحة، الذي يعد أول إنتاج من هذا النوع في السعودية.

ويشهد قطاع الاستزراع السمكي والروبيان في السعودية نموا قدر بـ26 % خلال 2023 على أساس سنوي، حيث بلغ عدد مشاريعه حتى نهاية العام الماضي 295 مشروعا منها 281 في المياه الداخلية، و 14 في المياه المالحة، وجميعها استثمار محلي، فيما بلغ الاكتفاء الذاتي من الاستزراع السمكي والروبيان في السعودية 53 %.

وكان إجمالي إنتاج المزارع السمكية خلال العام الماضي قد بلغ 139.9 ألف طن، منها 66.4 ألف طن من الروبيان و73.5 ألف طن من الأسماك، فيما بلغ إجمالي إنتاج الربع الأول من العام الجاري بنحو 37 ألف طن.