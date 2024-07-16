أوكرانيا تتوقع انخفاض ​​محصول الحبوب والبذور الزيتية إلى 77 مليون طن في 2024

قال المجلس الزراعي في أوكرانيا، وهو يضم مجموعة المنتجين الزراعيين الرئيسين في البلاد، اليوم الثلاثاء إن إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 قد ينخفض ​​إلى 77 مليون طن من نحو 82 مليونا في 2023.

وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون إن فائض الحبوب والبذور الزيتية القابل للتصدير في أوكرانيا لموسم 2024 - 2025 والذي يمتد من يوليو حتى يونيو المقبل سيبلغ نحو 60 مليون طن، وهي الكمية نفسها التي صدرتها البلاد تقريبا في موسم 2023 - 2024.

وكانت بيانات صدرت في 5 يوليو الجاري أظهرت أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية استقر في يونيو لأن انخفاضا في أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 120.6 نقطة في يونيو ، دون تغيير عن مايو. وعدلت قراءة مايو بعد أن كانت في البداية 120.4.

وقبل يونيو، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في 3 أشهر متتالية بعد أن سجل في فبراير أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.

وانخفضت قراءة يونيو 2.5% عن مستواها قبل عام، وهي أقل 24.8 من أعلى مستوى في 2022.

وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 مليون طن (أي بزيادة 0.3 %)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.