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موسم الفواكه الصيفية في العلا

موسم الفواكه الصيفية في العلا
المصدر: "واس"
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:42 مساء

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق موسم الفواكه الصيفية في العلا، الذي يقدم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات المحلية، وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 24 يوليو الجاري.
 ويهدف مشروع مواسم خيرات العلا إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات، ما سيوفر فرصا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.
وتشتهر مزارع العلا بإنتاج أجود أنواع المانجو والعنب والتين والتمور والحمضيات، إضافة إلى اللبان العربي، إحدى النباتات التقليدية عالية القيمة لاستخداماته الطبية والتجميلية.

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