"المياه الوطنية" تنفذ 6 مشاريع في الجوف بـ 278 مليون ريال

بدأت شركة المياه الوطنية السعودية، ممثلة بقطاعها الشمالي في تنفيذ 6 مشاريع لخدمات المياه والصرف الصحي في أنحاء متفرقة من منطقة الجوف، بتكلفة إجمالية تجاوزت 278 مليون ريال.

وتهدف المشاريع إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.

وأوضحت الشركة أن المشاريع المائية التي بدأت في تنفيذها في الجوف تضمنت 5 مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت 178 مليون ريال وبأطوال خطوط وشبكات بلغت 569 ألف متر طولي، وتشييد 4 خزانات تشغيلية بسعة إجمالية بلغت 3,500 متر مكعب، كذلك تنفيذ محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت 46,100 متر مكعب في اليوم.

وأفادت الشركة أنها شرعت في تنفيذ خطوط وشبكات للصرف الصحي في مدينة سكاكا بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال، وبأطوال شبكات تجاوزت 114 ألف متر طولي.

وأكدت أن المشاريع تأتي ضمن أهدافها وإستراتيجياتها المتضمنة التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وخدماتها المقدمة للسكان وفقا لرؤية 2030.