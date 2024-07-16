ماسك يعتزم تخصيص 45 مليون دولار شهريا للجنة دعم مؤيدة لترمب

قال الملياردير إيلون ماسك إنه يعتزم تخصيص نحو 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين ، أن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأمريكية، لدعم ترشح ترمب للرئاسة. ومع ذلك، لم يدرج رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا في الملف الذي قدمته المجموعة أمس الإثنين، الذي يظهر أنها جمعت أكثر من 8 ملايين دولار.

وأيد ماسك علنا ترمب للمرة الأولى في السباق الرئاسي الأمريكي، بعد ساعات من إصابة ترمب بالرصاص في أذنه خلال تجمع انتخابي يوم السبت.

وتعزز الخطوة تحول ماسك نحو السياسة اليمينية وتمنح ترمب داعما رفيع المستوى في محاولته العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر.

واختار ترمب أمس السيناتور جيه.دي فانس من ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس، حيث رشح الحزب الجمهوري رسميا الرئيس السابق مرة أخرى للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وصل الإثنين إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي مضمد الأذن وسط تصفيق حاد من الجمهور، في أول ظهور علني للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية منذ نجاته من محاولة الاغتيال.

والملياردير الجمهوري الذي أصيب بخدش رصاصة في أذنه اليمنى، مما استدعى تضميدها، رفع قبضته في الهواء لتحيّة الجمهور الذي صفّق من جهته بحرارة وفرح.