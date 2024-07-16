شراكة إستراتيجية بين "الأول" و"يونيون باي" لتعزيز المدفوعات الرقمية في السعودية

أعلن البنك السعودي الأول شراكته مع عملاق الدفع الرقمي الصيني "يونيون باي"، في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز نظام المدفوعات الرقمية في السعودية.

وتمثل هذه الشراكة معلما رئيسا نحو زيادة تغطية التجار لدى يونيون باي العالمية، وسيمكن هذا التحالف "الأول" من إتاحة القبول الرقمي لهم عبر المتاجر وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.

حيث إن قبول بطاقات "يونيون باي" في السعودية سيمكن السياح والحجاج الدوليين من استخدام بطاقاتهم مع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي لدى "الأول" وكذلك استخدامها في تعاملات التجارة الإلكترونية التي سيتم تفعيلها بوقت لاحق من هذا العام، ما يتماشى مع مبادرة تسريع الانتقال نحو مجتمع غير نقدي الذي يتوافق مع مستهدفات تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبه علق ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في "الأول" قائلا : "هذا التعاون يعكس التزامنا بتوفير وسائل دفع مبتكرة وفعالة تدعم مشهد المدفوعات الرقمي ما يتسق مع رؤية 2030 لتوفير حلول ملائمة للجميع".

وأضاف "نعتقد أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير إيجابي في التجارة والسياحة بين السعودية والصين، ما يدعم خططنا لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير طريقة دفع بديلة آمنة تلبي احتياجات عملائنا وتبعث على الرضا والطمأنينة".

وعلق جيمس يانغ المدير العام لشركة يونيون باي العالمية في الشرق الأوسط "تمثل شراكتنا مع"الأول" حدثًا في غاية الأهمية بالنسبة لنا في السعودية. ومن خلال تمكين عمليات الدفع المريحة والآمنة للمسافرين والمستهلكين المحليين، فإننا لا نلبي فقط الاحتياجات الفردية بل نسهم أيضًا في رحلة التحول الرقمي في السعودية".

وأضاف "يونيون باي هي شبكة عالمية ذات تركيز إقليمي، وهذا التعاون يعد بمثابة شهادة على التزامنا بالتوسع العالمي مع الاستمرار في التركيز على الاحتياجات الإقليمية. ونواصل توسيع نطاق تواجدنا من خلال شبكتنا الموجودة في 183 دولة ومنطقة، بما في ذلك 15 دولة في الشرق الأوسط".

كما تعكس هذه الخطوة تطلعات البنك للإسهام في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي توقعات واحتياجات العملاء، ما يعزز مكانة السعودية كمركز مالي بارز في المنطقة.