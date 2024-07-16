أنت هنا

﻿

صن جرو الصينية توقع اتفاقا مع الجهاز السعودية لإنشاء مشروع لتخزين الطاقة

صن جرو الصينية توقع اتفاقا مع الجهاز السعودية لإنشاء مشروع لتخزين الطاقة
بكين : رويترز
  • الثلاثاء 16 يوليو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:37 صباحا

قالت شركة صن جرو باور سبلاي الصينية لصناعة العواكس الضوئية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة الجهاز القابضة السعودية لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 جيجاوات في الساعة.

وأوضحت الشركة في بيانها أن المشروع، المتوقع تسليمه هذا العام، سيعزز استقرار شبكة الكهرباء في السعودية وسيساعد في تحقيق رؤية 2030 التي تتبناها السعودية.

ويدعم الاتفاق الأخير لمجموعة الجهاز القابضة طموحاتها الإستراتيجية لتشغل مكانة ريادية في مجال التقنيات الجديدة والنظيفة، وتأتي عقب استثمارات متعددة في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق مختلفة من العالم.

كما تحمل المجموعة في رصيدها عديدا من المشاريع في مجال العدادات الذكية وإنترنت الأشياء وكفاءة الطاقة في السعودية خلال الأعوام الأخيرة.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

شراكة استراتيجية بين "الأول" و "يونيون باي" لتعزيز المدفوعات الرقمية في السعودية

16 يوليو 2024
الشركات

أمين إفلاس الشرقية الصناعية يوافق على مطالبة أسمنت الجوف بـ 50.6 مليون ريال

16 يوليو 2024
الشركات

إلغاء طرح أسهم "مجمع أكاديمية الحقيل الطبي" في السوق الموازية

16 يوليو 2024
الشركات

تحالف بين "توزيع" و"لانتيانا" يوقع عقدا مع نيوم بـ 316.2 مليون ريال

16 يوليو 2024
الشركات

تدوير عال في أسهم حديثة الإدراج في السوق السعودية تتصدرها «مياهنا»

15 يوليو 2024
الشركات

بلومبرغ: "صندوق الاستثمارات" السعودي يعين 3 بنوك لإدارة الطرح العام لـ "نوبكو"

15 يوليو 2024