صن جرو الصينية توقع اتفاقا مع الجهاز السعودية لإنشاء مشروع لتخزين الطاقة

قالت شركة صن جرو باور سبلاي الصينية لصناعة العواكس الضوئية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة الجهاز القابضة السعودية لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 جيجاوات في الساعة.

وأوضحت الشركة في بيانها أن المشروع، المتوقع تسليمه هذا العام، سيعزز استقرار شبكة الكهرباء في السعودية وسيساعد في تحقيق رؤية 2030 التي تتبناها السعودية.

ويدعم الاتفاق الأخير لمجموعة الجهاز القابضة طموحاتها الإستراتيجية لتشغل مكانة ريادية في مجال التقنيات الجديدة والنظيفة، وتأتي عقب استثمارات متعددة في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق مختلفة من العالم.

كما تحمل المجموعة في رصيدها عديدا من المشاريع في مجال العدادات الذكية وإنترنت الأشياء وكفاءة الطاقة في السعودية خلال الأعوام الأخيرة.