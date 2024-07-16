أمين إفلاس الشرقية الصناعية يوافق على مطالبة أسمنت الجوف بـ 50.6 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت الجوف اليوم الثلاثاء تلقيها أشعارا من أمين الإفلاس لشركة الشرقية الصناعية يفيد بالموافقة على مطالبة شركة أسمنت الجوف بأثبات مبلغ يتجاوز 50.6 مليون ريال كدين مستحق لشركة أسمنت الجوف على شركة الشرقية الصناعية.

كانت شركة أسمنت الجوف قد دفعت المبلغ كضمان لجزء من قروض شركة الشرقية الصناعية لكلٍ من بنك الجزيرة وصندوق التنمية الصناعية.

وأشارت الشركة إلى أنها تمتلك 12 % من شركة الشرقية الصناعية وأنه في حال تحصيل المبلغ حسب أجراءات التصفية سيكون الأثر المالي إيجابيا في تدفقاتها النقدية.



وأكدت الشركة في بيانها على "تداول" الانتهاء من سداد جميع الاقساط المستحقة من قرض بنك الجزيرة (طويل الأجل) وجميع تكاليف المتابعة والإشراف المتعلقة بالقرض البالغ قيمته 41.6 مليون ريال، والخاص بضمان شركة أسمنت الجوف لشركة الشرقية الصناعية بمقدار حصتها في رأس المال والبالغة 12 %.

وأفادت شركة أسمنت الجوف أن سداد الأقساط يسهم في تحسين ملاءتها المالية ويعزز مركزها المالي، كما يسهم السداد في تخفيض تكاليف التمويل ما ينعكس إيجابا على نتائجها المالية ابتداء من النصف الثاني لعام 2024.