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التضخم في السعودية يتباطأ في يونيو مسجلا أدنى معدل خلال 2024

التضخم في السعودية يتباطأ في يونيو مسجلا أدنى معدل خلال 2024
تصوير : يوسف الدبيسي "الاقتصادية"
ماجد الخالدي من الرياض
  • الثلاثاء 16 يوليو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:34 صباحا

بلغ معدل ⁧‫التضخم‬⁩ في ⁧‫السعودية خلال شهر يونيو 1.5 % على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.6 % خلال الشهر السابق له، وهو أدنى مستوى للعام الجاري، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، يأتي ارتفاع التضخم خلال يونيو بسبب إيجارات السكن المساهم الرئيس في التضخم.

رغم تسجيل إيجارات السكن زيادة سنوية لنحو 10.15 % خلال يونيو، الا أن الزيادة جاءت أقل مع الأشهر الثلاث الماضية.

يأتي ارتفاع الإيجارات السكنية مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها.

كانت الزيادة في أسعار الفلل المؤثر الأبرز بين فئة الإيجار السكني بحكم وزنه، مع ارتفاع الأسعار بنحو 7.9 % على أساس سنوي.

في حين سجل بند "الأغذية والمشروبات" ارتفاعا بنحو 1.1 % متأثر بزيادة أسعار الخضار بنسبة 6.5 %، كما سجلت أسعار "المطاعم والفنادق" زيادة بنحو 2.4 %.

كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و2.1 % في 2025، و 1.9 % خلال 2026.

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