الذهب يصعد 0.2% وسط التفاؤل حيال خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2425.69 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء بحلول الساعة (04:24) بتوقيت غرينتش، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

وأمس الإثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار. بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2431.80 دولار.

وقال يب جون رونج إستراتيجي السوق في آي.جي: "واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم. وترجح الأسواق تماما الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيدا في الفترة التي تسبق الخفض".

وقال باول أمس إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تزيد إلى حد ما الثقة في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الفيدرالي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، عادة ما تزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة (12:30) بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء وتعليقات مسؤولين آخرين في الفيدرالي لمزيد من الدلائل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 30.75 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 992.26 دولار بينما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 954.18 دولار.