أسعار النفط تتراجع 0.1% بفعل المخاوف إزاء الطلب الصيني

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء 9 سنتات، بما يعادل 0.1 %، إلى 84.76 دولار للبرميل بحلول الساعة (12:21) بتوقيت غرينتش.

تراجعت أسعار النفط بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل حد من التراجع.

في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو 0.2 %، إلى 81.78 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، متأثرا بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 % في الفترة من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023 وخلافا لتوقعات ببلوغه 5.1 % في استطلاع أجرته رويترز. كما تباطأ أيضا من 5.3 % التي سجلها في الربع السابق.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض 3.7 % في يونيو عنه قبل عام، منخفضا للشهر الثالث لأسباب منها أعمال صيانة مقررة، في حين دفع انخفاض هوامش أرباح التكرير وضعف الطلب على الوقود محطات مستقلة إلى خفض الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تزيد إلى حد ما الثقة في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.

وفسر المشاركون في السوق التصريحات على أنها تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض، ما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي حين أن الأزمة في الشرق الأوسط لم تؤثر في الإمدادات، فإن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ مسارات أطول، ما يعني بقاء النفط في المياه لفترة أطول.

وفي مكان آخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام وما بعده بسبب اتفاق الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأوبك بلس.