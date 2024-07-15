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السعودية تحقق المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية

السعودية تحقق المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية
الرياض : واس
  • الاثنين 15 يوليو 2024 11:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 11:53 مساء

حققت السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 170 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي تم تقسيمها على محوري الاتصال الشامل والفعال.

كما حققت السعودية المركز الأول على مجموعة العشرين في محور الاتصال الفعال، والمركز الثاني في محور الاتصال الشامل، ويأتي ذلك تأكيدا على التطوير المستمر الذي يشهده قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية.

وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن استمرار تقدم السعودية في هذا المؤشر يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة ومساهمتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات، حيث يعد سوق الاتصالات والتقنية في السعودية الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 166 مليار ريال، كما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 % من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف.

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