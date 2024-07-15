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الحزب الجمهوري يختار ترمب رسميا مرشحا للرئاسة الأمريكية

الحزب الجمهوري يختار ترمب رسميا مرشحا للرئاسة الأمريكية
حصد الرئيس السابق أغلب الأصوات في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. المصدر: رويترز
ميلووكي : الفرنسية
  • الاثنين 15 يوليو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:01 صباحا

اختار الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا اليوم، دونالد ترمب مرشحا للرئاسة في مواجهة الرئيس جو بايدن الساعي لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر.

وحصد الرئيس السابق أصوات غالبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب، في تصويت لا يزال جاريا، علما بأنه من المفترض أن يقبل هذا الترشيح رسميا الخميس.

واختار ترمب السناتور اليميني من ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس ليخوض الانتخابات الرئاسية بصفته نائبا له.

وكشف ترمب عن اختياره على منصته ترث سوشال بينما تجمع أنصاره في ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري الذي زادته زخما محاولة اغتيال الرئيس السابق.

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