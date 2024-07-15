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  • تدوير عال في أسهم حديثة الإدراج في السوق السعودية تتصدرها «مياهنا»
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تدوير عال في أسهم حديثة الإدراج في السوق السعودية تتصدرها «مياهنا»

تدوير عال في أسهم حديثة الإدراج في السوق السعودية تتصدرها «مياهنا»
أحمد الرشيد من الرياض
  • الاثنين 15 يوليو 2024 6:00 مساء
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 7:52 مساء

تصدرت شركات حديثة الإدراج قائمة الأكثر تراجعا في الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم، فتراجع سهم "تالكو" 7 % ثم "رسن" 7 % بينما "مياهنا" تراجع 6.5 % لينهوا سلسلة ارتفاعات دامت أربعة جلسات ويتخلوا عن أعلى مستويات سعرية منذ الإدراج، ويأتي ذلك وسط تداولات نشطة في تلك الأسهم فكان سهم "مياهنا" الأعلى تداولا في السوق بقيمة 675 مليون ريال.

وخلال التداولات سجلت تلك الأسهم أداء إيجابيا قبل أن تتحول إلى المنطقة الحمراء ما جعل نطاق التذبذب لسهمي "مياهنا" و"تالكو" يتخطى 10 %، إضافة إلى ارتفاع حجم التدوير لتسجل "مياهنا" كمية تداولات تعادل 38 % من الأسهم الحرة، يليه "تالكو" بنسبة 24%، وحل ثالثا "رسن" بـ13%. ورغم الأداء السلبي إلا أن تلك الأسهم تحافظ على مكاسب عالية منذ إدراجها، فسجل سهم "مياهنا" ارتفاعا بلغ 210 % من سعر الطرح، يليه "رسن" بـ73 %، وحل ثالثا "تالكو" بـ53 %.

وحدة التحليل المالي

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