«تاسي» يواصل ارتفاعه للجلسة الثامنة بدعم من البنوك وشركات التأمين تتصدر

ارتفع مؤشر "تاسي" للجلسة الثامنة ليصل إلى 11947 نقطة رابحا 66 نقطة بـ0.56 % محافظا على أعلى مستوياته منذ نهاية مايو وجاء ذلك بدعم من أسهم البنوك على رأسهم "الراجحي" إضافة إلى "أرامكو السعودية" ليستمر مؤشر الشركات الكبيرة تحقيق أداء أفضل من المتوسطة والصغيرة، والأخيرة حققت أقل أداء بارتفاعها 0.05 % إلا أن مؤشر الشركات الصغيرة استحوذ على نصف سيولة السوق بنحو 3.7 مليار ريال.

وارتفع قطاع البنوك بأفضل أداء يومي في شهر ليصل لأعلى مستوى في شهرين بعد إنهاء الجلسة على ارتفاع بلغ 1.2 % بارتفاع جميع مكوناته ما عدا "العربي" واستطاع القطاع أن يستحوذ على 1.1 مليار ريال من سيولة السوق، بينما مؤشر المواد الأساسية ارتفع بأضعف أداء بنحو شهر مرتفعا بأقل من نقطة.

وتصدرت أسهم شركات التأمين قائمة الأكثر ارتفاعا من بينها "الصقر للتأمين" المرتفع بالحد الأعلى ليتصدر القائمة، وجاءت معظم أسهم القطاع على ارتفاع، في المقابل تراجعت الأسهم حديثة الإدراج ليتصدر منها قائمة الأكثر تراجعا على رأسهم "تالكو" و"رسن".

من ناحية فنية، أشير في التحليل السابق إلى مستويات المقاومة 11950 نقطة وجاء الإغلاق دونها بفارق طفيف، وفي حال التغلب على تلك المستويات ستجعل السوق أكثر قدرة في المحافظة على مكاسبها ومواصلة الارتفاع لتخطي مستويات 12 ألف نقطة.

وحدة التحليل المالي