سهم «أبل» عند أعلى مستوياته على الإطلاق بعد اعتباره «الخيار الأفضل» لدى مورجان ستانلي

صعد سهم أبل 2.5 % إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الإثنين بعد أن رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف لسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون وصنفه بوصفه الخيار الأفضل.

وعزا مورجان ستانلي ذلك إلى الجهود التي تبذلها أبل في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة مبيعات الأجهزة.

وفيما عد خطوة للحاق بشركة جوجل التابعة لألفابت وأوبن أيه.آي المدعومة من مايكروسوفت، كشفت الشركة المصنعة لأجهزة آيباد الشهر الماضي عن "أبل إنتليجنس" وحثت عملاءها على تحديث أجهزتهم للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

وصعد سهم أبل إلى 236.30 دولار، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 3.62 تريليون دولار، وهي الأعلى في العالم.

وقفز سهم أبل بنحو 20 % منذ بداية العام. وقال محللون في مورجان ستانلي "أبل إنتليجنس حافز واضح لتعزيز مبيعات آيفون وآيباد".

ورفع مورجان ستانلي، الذي توقع في وقت سابق أن تبيع أبل ما بين 230 مليون و235 مليون هاتف آيفون في كل من العامين المقبلين، سعره المستهدف لسهم الشركة إلى 273 دولارا من 216 دولارا.