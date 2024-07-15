الأتمتة والذكاء الاصطناعي .. قوة استثمارية

في العصر الحديث، أصبحت التكنولوجيا أداة أساسية في تحويل الاقتصاد وتوجيه دفة الأعمال نحو آفاق جديدة، من أبرز الأدوات التكنولوجية التي أثبتت قدرتها على إحداث تغييرات جذرية هي الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث تميزت بدورها في تشكيل مستقبل عديد من الصناعات، كونها مجموعة من التقنيات والأنظمة التي تستخدم لأتمتة العمليات والمهام المختلفة، ما قلل الحاجة إلى التدخل البشري وزاد من الكفاءة والإنتاجية. وفي هذا المقال، سأوضح كيفية تأثير الأتمتة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي على الاقتصاد عامة، وفوائدها، وتحدياتها، والقطاعات التي تستفيد منها، إضافة إلى كيفية استخدامها كأداة للاستثمار الناجح.

أحد أهم الفوائد الاقتصادية للأتمتة هو قدرتها على تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل كبير، من خلال استخدام الروبوتات والبرمجيات المتقدمة، يمكن للشركات تقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة، على سبيل المثال، في قطاع التصنيع، يمكن للروبوتات أداء مهام التجميع والتعبئة بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء، ما يحسن جودة المنتجات ويزيد من رضا العملاء. كما أنها تساعد الشركات أيضا على تقليل التكاليف التشغيلية، وهي تعمل بكفاءة عالية وتقلل من استهلاك الموارد مثل الطاقة والمواد الخام.

ورغم القلق المتزايد بشأن فقدان الوظائف بسبب الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات مثل تطوير وصيانة الأنظمة الآلية، الشركات خاصة تحتاج إلى مهندسين وتقنيين ومحللين لتصميم وتنفيذ وإدارة هذه الأنظمة، ما يفتح مجالات جديدة للعمالة المختصة ويعزز من قدرات القوى العاملة. ولعل احد أبرز فوائد الأتمتة قدرتها على زيادة الدقة والجودة في العمليات وتقلل من احتمالية الأخطاء البشرية التي يمكن أن تحدث.

تعد الأتمتة أحد العوامل التحفيزية على الابتكار والتطور المستمر في عديد من الصناعات والشركات التي تستثمر في التكنولوجيا وتتبنى موضوع الأتمتة تكون عادة في مقدمة الابتكار، ما يمنحها ميزة تنافسية، إلا أن هناك تحديات تواجه هذه الشركات عند تبنيها ذلك، من هذه التحديات التكلفة الأولية العالية للاستثمار في هذه التكنولوجيا، إضاقة إلى ذلك الحاجة إلى التدريب المكثف على استخدامها بشكل فعال. أضف أيضا إلى تحد مهم ألا وهو سلامة وأمان هذه الأنظمة كونها عرضة للاختراقات الإلكترونية والهجمات السيبرانية، ما يتطلب إجراءات أمنية صارمة لحماية البيانات والمعلومات الحساسة وأيضا الصعوبة في تكامل هذه الأنظمة مع غيرها من الأنظمة المختلفة وضمان تشغيلها بشكل سلس وفعال.

ومع ذلك نجد كثيرا من الشركات استفادة من هذه التقنيات في أنظمتها، من تلك الشركات على سبيل المثال شركة تسلا حيث اعتمدت بشكل كبير على الأتمتة في مصانعها، فنجد أن الروبوتات تقوم بأجزاء كبيرة من عمليات التجميع، اللحام، والطلاء، ما يزيد سرعة الإنتاج ويقلل الأخطاء البشرية، ومن الأمثلة أيضا جنرال إلكتريك استخدمت أنظمة أتمتة متقدمة في تصنيع محركات الطائرات ما عزز الدقة والجودة في صناعتها، وشركات عديده مثل آي بي إم واتسون هيلث استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية وتقديم توصيات دقيقة للتشخيص والعلاج، ما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أكثر فعالية، وهناك عديد أيضا من الشركات تقدم خدمات استثمارية آلية من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وتقديم نصائح استثمارية مخصصة. وأرى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي أصبحت تمثل قوة استثمارية كبيرة تسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل التكاليف في عديد من الصناعات رغم التحديات المرتبطة بها، إلا أن فوائدها الاقتصادية والاجتماعية تجعل منها استثمارا مجديا، ما يمكن الشركات والمستثمرين من تحقيق نجاح كبير من خلالها.