تغريم منشأة نصف مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية "دواجن" في الرياض

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إضافة إلى دواجن ولحوم مجهولة المصدر في أحد المستودعات في الرياض، وذلك لغرض بيعها وتداولها من خلال المتاجر الغذائية والأسواق.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المنتجات والمنشآت الغذائية، زارت مستودعا، وعثرت على المواد الغذائية المخالفة وأدوات وملصقات لتغيير تواريخ الصلاحية.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية على المنشأة قدرها 500 ألف ريال لمخالفتها المادة الـ 16 من نظام الغذاء التي نصت على أنه (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك).

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق "طمني".