أنت هنا

  • الأسواق
  • تغريم منشأة نصف مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية "دواجن" في الرياض
﻿

تغريم منشأة نصف مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية "دواجن" في الرياض

تغريم منشأة نصف مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية "دواجن" في الرياض
الرياض : واس
  • الاثنين 15 يوليو 2024 3:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 3:56 مساء

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إضافة إلى دواجن ولحوم مجهولة المصدر في أحد المستودعات في الرياض، وذلك لغرض بيعها وتداولها من خلال المتاجر الغذائية والأسواق.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المنتجات والمنشآت الغذائية، زارت مستودعا، وعثرت على المواد الغذائية المخالفة وأدوات وملصقات لتغيير تواريخ الصلاحية.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط وإتلاف كامل المواد الغذائية من الدواجن واللحوم، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية على المنشأة قدرها 500 ألف ريال لمخالفتها المادة الـ 16 من نظام الغذاء التي نصت على أنه (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك).

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق "طمني".

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

خلل فني يغلق جلسة التداول في بورصة البحرين

15 يوليو 2024
الأسواق

إنشاء مختبر إقليمي لتشخيص الأمراض وتطوير وتوطين اللقاحات في الرياض بـ 175 مليون ريال

15 يوليو 2024
الأسواق

بوادر لانتقال صناعة الأحجار الكريمة من شرق آسيا إلى دول الخليج

15 يوليو 2024
الأسواق

سهم "ترمب للإعلام" يرتفع 76 % عقب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق

15 يوليو 2024
الأسواق

الأسهم الأوروبية تنخفض وسط تراجع الأرباح و"بربري" تتصدر الخسائر

15 يوليو 2024
الأسواق

الدولار يرتفع والعملات المشفرة تقفز وسط تزايد احتمالات فوز ترمب

15 يوليو 2024