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خلل فني يغلق جلسة التداول في بورصة البحرين

خلل فني يغلق جلسة التداول في بورصة البحرين
"رويترز"
المنامة : رويترز
  • الاثنين 15 يوليو 2024 3:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 3:48 مساء

قررت بورصة البحرين اليوم الاثنين إغلاق جلسة التداول مبكرا بسبب خلل فني غير متوقع.

وأكدت البورصة أن جميع أنشطة التعاملات والإحصائيات خلال جلسة التداول وحتى الساعة 12:14 لم تتأثر وسوف يتم استئناف التداول في جلسة التداول التالية بشكل طبيعي.

يذكر أن بورصة البحرين، سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي يوافق متطلبات مصرف البحرين المركزي، وتعزز السوق مبدأ المساءلة في التسويات والمنازعات والتحكيم، كما تقوم بإصدار الإجراءات التأديبية بحق الأطراف ذوي العلاقة، كمصدري الأوراق المالية والأعضاء المسجلين في البورصة، مع إعطائهم الحق في الاستئناف ضد القرارات الصادرة بحقهم بقرار من مجلس إدارة البورصة، وبموافقة مصرف البحرين المركزي.

وتتمحور صلاحيات مجلس الاستئناف في البورصة، حول النظر في طلبات الاستئناف ضد القرارات التأديبية الصادرة بحق الأطراف المعنية، بحسب نص القواعد الصادرة عن البورصة والدليل الإرشادي الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

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