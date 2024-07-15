إنشاء مختبر إقليمي لتشخيص الأمراض وتطوير وتوطين اللقاحات في الرياض بـ 175 مليون ريال

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد مشروع إنشاء وتصميم المختبر البيطري الإقليمي المرجعي لتشخيص الأمراض، وتطوير وتوطين اللقاحات بمنطقة الرياض، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، بقيمة 175 مليون ريال، وسيسهم المختبر في إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية التي تخدم مجال الثروة والصحة الحيوانية في السعودية، ويصبح مختبرا مرجعيا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط في مستويات العلامة الحيوية العالية.

وأوضحت الوزارة أن إنشاء المختبر البيطري يأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية، ويهدف إلى الرصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية، وإجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة على معظم أنواع الأمراض، والكشف عن مسبباتها، وتحديد تسلسل قواعد حمضها النووي، إضافة إلى إجراء البحوث لتطوير لقاحات جديدة ذات خصوصية للسعودية من عترات ميكروبية محلية، وزيادة الإنتاج للقاحات المحلية المختلفة، إلى جانب إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية التي تخدم مجال الثروة والصحة الحيوانية في السعودية، والعمل على متابعة وتحديث الطرق القياسية في الكشف عن الأمراض الحيوانية؛ وفقا لمعايير المنظمة الدولية للأمراض الحيوانية، وأيضا للمساعدة على الالتزام بتطبيق الممارسات المخبرية الجيدة ضمن متطلبات نظام الجودة.

وأشارت الوزارة، إلى أن إنشاء المختبر البيطري يعزز سعيها المستمر لتطوير لقاحات جديدة من عترات مرضية محلية ذات استجابة مناعية أعلى، مقارنة بالعترات العالمية، وذلك بهدف توطين صناعة اللقاحات البيطرية، ما يسهم في السيطرة على الأمراض المحلية والتخلص منها، والحفاظ على الثروة الحيوانية في السعودية.