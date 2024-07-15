"ليكويد" يتصدر قائمة الفرق الفائزة بجوائز الرياضات الإلكترونية بـ 49 مليون دولار

تصدر فريق ليكويد الأوروبي قائمة أكثر الفرق في الرياضات الإلكترونية فوزا بالجوائز المالية، حيث حقق منذ تأسيسه في 2000 حتى الآن 49.3 مليون دولار.

ويتخصص فريق ليكويد في ألعاب مثل دوتا 2، ليج أوف ليجيندز، وأبكس وغيرها، وشارك في 1661 بطولة حول العالم، وحقق بطولات عدة في ألعاب مختلفة. يشارك فريق ليكويد في منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض ويحتل المركز السابع في ترتيب بطولة الأندية بـ 550 نقطة.

في المرتبة الثانية جاء فريق "أوجي" من أوروبا ولعب أكثر من 1000 مباراة في 223 بطولة وحقق جوائز مالية قدرها 38.4 مليون دولار.

فريق أوجي ركز احترافه على 3 ألعاب وهي: دوتا 2 وكوينتر سترايك2 ولعبة روكيت ليج ومعظم جوائز الفريق جاءت من لعبة دوتا 2 حيث حقق منها 37.1 مليون دولار.

في المرتبة الثالثة جاء فريق سبيرت الروسي وحقق 30.4 مليون دولار، من خلال منافساته في 283 بطولة لعب فيها 1206 مباريات.

أكثر الألعاب التي حقق فيها الفريق جوائز مالية كانت لعبة دوتا 2 التي حقق من خلالها 27 مليون دولار تليها لعبة كونتر سترايك وحقق منها 1.33 مليون دولار.

يذكر أن فريق سبيرت مشارك في منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية من خلال بطولة الرياض ماسترز في دوتا 2.