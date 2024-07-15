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"إنفاذ" يشرف على 33 مزادا لبيع 391 عقارا خلال يوليو

"إنفاذ" يشرف على 33 مزادا لبيع 391 عقارا خلال يوليو
الرياض : واس
  • الاثنين 15 يوليو 2024 1:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 2:07 مساء

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 33 مزادا علنيا ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 391 عقارا سكنيا وتجاريا، في 12 منطقة، وذلك خلال شهر يوليو 2024.

وأوضح المركز أن 11 مزادا ستقام في الرياض لعرض 156 فرصة عقارية، و 6 في مكة المكرمة لعرض 60 فرصة عقارية، ومزادا في المدينة المنورة لعرض 15 عقارا، و 3 مزادات لعرض 75 فرصة عقارية في القصيم، ومزادا في الجوف لعرض 11 فرصة عقارية، ومزادا في الشمالية لعرض 3 فرص عقارية، ومزادا في تبوك لعرض 5 عقارات، ومزادا في عسير لعرض 13 عقارا، و5 مزادات في الشرقية لعرض 43 عقارا، و5 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد بنجران لعرض عقارين، ومزادا في الباحة لعرض 3 عقارات.

وبين أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول لموقع "إنفاذ"، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

ويعد "إنفاذ" مركزا حكوميا مستقلا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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