مالكة "جوجل" تجري محادثات لشراء "ويز" مقابل 23 مليار دولار

تجري "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، محادثات للاستحواذ على الشركة الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني "ويز" (Wiz)، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

يمكن أن تصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 23 مليار دولار، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته كون المعلومات غير معلنة. وستمثل هذه أكبر عملية استحواذ تجريها شركة التكنولوجيا العملاقة حتى الآن.

لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد، وقد تنتهي المحادثات دون إبرام الصفقة، كما قال الشخص المطلع. ولم يرد ممثل عن "ألفابت" على طلبات التعليق فوراً، فيما رفض متحدث باسم "ويز" التعليق. وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل هذه المحادثات في وقت سابق.

تأتي المحادثات عقب تعليق "ألفابت" جهودها للاستحواذ على شركة إدارة علاقات العملاء "هوب سبوت" (HubSpot)، التي أوردتها "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي. وكما كان الحال مع صفقة "هوب سبوت"، فإن عملية استحواذ بحجم صفقة "ويز" ليست أمراً معتاداً بالنسبة لشركة تقنية كبيرة مثل "ألفابت"، نظراً للتدقيق المتزايد الذي تواجهه الشركة من قبل الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار.

تحديات تواجهها "جوجل"

تواجه "جوجل" بالفعل عدة تحديات تتعلق بمكافحة الاحتكار، مثل دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تتهمها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في مجال البحث عبر الإنترنت، وأخرى تتعلق بأدواتها للإعلانات الرقمية.

تعمل "ألفابت" على تعزيز استثماراتها في أعمال عملاء الحوسبة السحابية، بما فيها تقديم مزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعملاء. وبالرغم من أن "جوجل" لا تزال متخلفة عن شركتي "مايكروسوفت" و"أمازون" في هذه السوق، أفادت الشركة بأن وحدتها لأعمال الحوسبة السحابية حققت أرباحاً في ربعين متتاليين، بعد أعوام من تكبدها خسائر في العمليات التشغيلية.

الاستحواذ على "ويز" - وهي شركة متخصصة في الحوسبة السحابية والأمن السيبراني - يمكن أن يساعد "جوجل" أيضاً على اللحاق بشركتي "مايكروسوفت" و"أمازون" في سوق الحوسبة السحابية الذي تتزايد فيه المنافسة.

الذكاء الاصطناعي يجذب الانتباه

في ظل نقل مزيد من الشركات الناشئة لتطبيقاتها وبياناتها إلى فضاء السحابة الإلكترونية؛ تتزايد الفرص في هذا القطاع، خاصة مع استمرار تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جذب الانتباه. وغالباً ما تتطلب مثل هذه الأدوات تحميل مجموعات هائلة من البيانات إلى السحابة لتتدرب نماذج الذكاء الاصطناعي عليها، ما يمكنها من إنتاج مخرجات مثل الصور أو الحملات التسويقية أو أكواد البرمجيات بناءً على الأوامر التي يقدمها المستخدمون لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تتعاون شركة "ويز"، ومقرها نيويورك، مع مقدمي خدمات التخزين السحابي مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) أو "مايكروسوفت أزور" (Microsoft Azure) وتُحدد البيانات المخزنة في السحابة وتدقق فيها لكشف المخاطر الأمنية وإزالتها. وبلغت قيمة الشركة، التي تأسست في 2020 نحو 12 مليار دولار خلال جولة تمويلية جرت في مايو الماضي واجتذبت مستثمرين مثل "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz) و"لايتسبيد فينتشر بارتنرز" (Lightspeed Venture Partners) و"ثرايف كابيتال" (Thrive Capital).

تأتي صفقة استحواذ "ألفابت" على "ويز" عقب شرائها لشركة الأمن السيبراني "مانديانت" (Mandiant) مقابل 5.4 مليار دولار خلال 2022. وكانت هذه ثاني أكبر عملية استحواذ للشركة، ولم يتفوق عليها سوى صفقتها لشركة "موتورولا موبيليتي هولدينغز" (Motorola Mobility Holdings) التي تمت في 2012، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".