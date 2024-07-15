سهم "ترمب للإعلام" يرتفع 76 % عقب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق

ارتفع سهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا (Trump Media & Technology) نحو 76 % خلال النصف الساعة الأولى من تعاملات ما قبل الافتتاح في الأسواق الأمريكية، لترتفع القيمة السوقية للشركة المملوكة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بنحو 4.4 مليار دولار لتصل إلى 10.35 مليار دولار. ليصل سهم شركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشل" لأعلى مستوياته منذ منتصف مايو في تعاملات قبل الافتتاح.

وكان ترمب قد تعرض لإطلاق النار خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا مساء أمس السبت ما أسفر عن إصابة في أذنه اليمنى. وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" أن ما حدث كان محاولة اغتيال.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة، وسجل مؤشر S&P 500 ارتفاعا 23 نقطة بـ 0.41 % في مطلع التعاملات، بينما مؤشر "داو جونز" أرتفع 168 نقطة بـ0.41 %، فيما سجل مؤشر ناسداك 100 ارتفاعا 101 نقطة بـ0.51 %.

ومن جهة أخرى، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وفقا لبيان وزارة الخارجية أمس. وأكدت تضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، معلنة رفضها لأشكال العنف كافة.