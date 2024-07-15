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  • "نسيج للتقنية" توقع عقدا بـ 11.2 مليون ريال مع مركز التعلم الإلكتروني
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"نسيج للتقنية" توقع عقدا بـ 11.2 مليون ريال مع مركز التعلم الإلكتروني

"نسيج للتقنية" توقع عقدا بـ 11.2 مليون ريال مع مركز التعلم الإلكتروني
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاثنين 15 يوليو 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 11:00 صباحا

وقعت شركة نسيج للتقنية عقدا بـ 11.2 مليون ريال مع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، وذلك لتقديم خدمات إدارة وتشغيل نظام إدارة التعلم بهدف تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.

ويسعى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى ضمان استقرار الخدمات المقدمة في نظام إدارة التعلم وضمان كفاءة المنصة في تطويع أحدث التقنيات والممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.

وتشمل الخدمات المقدمة التشغيل والصيانة فيما يضمن استمرار العملية التعليمية والتدريبية على أكمل وجه.

وقالت الشركة في بيانها على موقع "تداول" اليوم إنها تتوقع أن يكون للمشروع أثرا إيجابي في قوائمها المالية خلال 2024 و 2025 و 2026، وتبلغ مدة العقد 36 شهرا.

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد أصدر في مارس الماضي تقرير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023، الذي يعنى باستعراض حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في السعودية، ومدى تلبيته لمتطلبات العصر وملاءمته للتطور والتغير المتسارع للتكنولوجيا وتقنيات التعليم.
ويستمد المؤشر أهدافه من رؤية 2030 المرتكزة على تطوير رأس المال البشري بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتسارعة، للعمل على تلبيتها وتنمية إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وصولا إلى التوسع في التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل.

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