أمانة العاصمة المقدسة تطرح تطوير 3 مخططات في مكة المكرمة

طرحت أمانة العاصمة المقدسة تطوير 3 من مخططات المنح الكبيرة في مكة المكرمة، ضمن خططها لتطوير المرافق العامة والعمل على تهيئتها، وذلك وفق أفضل الطرق بما يتواكب مع الخطط التنموية، والعمل على تحقيق كل ما يمكن أن يسهم في النهوض والارتقاء بمشاريع المدينة المقدسة، لتؤدي دورها في خدمة المواطنين.

وأوضحت الأمانة بأن المنافسات قد شملت 3 مخططات تعد من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب وشرق مكة المكرمة، حيث شملت مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب) الذي تبلغ مساحته (6,077,494,28) م2، ومخطط شهداء الوطن وتبلغ مساحته الإجمالية (1,358,762,22) م2، ومخطط الشرائع 17 وتبلغ مساحته (674,162,40) م2، حيث أعلنت الأمانة طرح هذه المخططات أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار لتنفيذ جميع خدمات البنية التحتية الشاملة، بهدف توفير جميع الخدمات الأساسية من قطع الصخور والتمهيد والسفلتة وتركيب الأرصفة والإنارة، إضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات تصريف السيول والصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، ووفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وحددت الأمانة آخر موعد لبيع كراسات الشروط والمواصفات بالنسبة لمشروعي مخطط ولي العهد 9 (ب) ومخطط شهداء الوطن ليكون 27/7/2024، فيما سيكون آخر موعد لبيع كراسات وشروط المواصفات لمخطط الشرائع 17 فسيكون بتاريخ 29/9/2024، وتبلغ قيمة كراسة المشاريع الثلاثة 25 ألف ريال، موكدة أن ذلك يأتي ضمن خططها لتطوير المخططات السكنية وإيصال الخدمات المختلفة لها من خلال إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خدماته في عملية التطوير، وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط.

وأهابت الأمانة بالراغبين في التقدم لهذه المنافسات استكمال جميع الاشتراطات والوثائق المطلوبة، وتقديمها لوحدة الفرص الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء الوقت المحدد، فيما يمكن الاطلاع على مسودة كراسة الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني للأمانة وعبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، أو الاتصال على رقم الامانة (5739555-012) تحويلة 2695-2786 أو الاتصال على هاتف وحدة الفرص الاستثمارية (5740206-012) أو الاتصال على مركز خدمات المستثمرين/إدارة التسويق رقم (0125767671) أو على الإيميل ([email protected]).