بعد 120 دقيقة .. الأرجنتين بطلا لـ "كوبا أمريكا" ويتوج بـ 16 مليون دولار

أحرزت الأرجنتين حاملة اللقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة 16 في رقم قياسي بفوزها على كولومبيا بـ 1 مقابل صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي للبديل لاوتارو مارتينيز على استاد هارد روك في فلوريدا اليوم.

وتلقى مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية متقنة من جيوفاني لو سيلسو قبل أن يضع الكرة من فوق رأس حارس كولومبيا المتقدم من مرماه كاميلو فارجاس في الدقيقة 112 لتنطلق احتفالات صاخبة بين جماهير الأرجنتين.

ويأتي أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022 وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات نهاية مثالية لما يحتمل أن يكون آخر بطولاته الدولية.

وتأخر انطلاق المباراة لأكثر من ساعة بعد محاولة آلاف الجماهير الذين لا يملكون تذاكر دخول الملعب.

ويحصل الفائز بلقب (كوبا أمريكا 2024) على 16 مليون دولار، مقابل 7 ملايين دولار للوصيف، فيما ينال صاحب المركز الثالث 5 ملايين دولار بفارق مليون دولار عن صاحب المركز الرابع، فيما يحصل كل منتخب مشارك في البطولة على مليوني دولار.

وشهدت المباراة الظهور الدولي الأخير للاعب أرجنتيني واحد على الأقل هو المهاجم أنخيل دي ماريا (36 عاما)، الذي قال إن كأس كوبا ستكون آخر بطولة له.

ويقترب القائد ليونيل ميسي (37 عاما) والمدافع نيكولاس أوتامندي (36 عاما) أيضا من نهاية مسيرتهما المظفرة.

وأصيب ميسي، الذي لن يكون ضمن تشكيلة الأرجنتين المشاركة في أولمبياد باريس، في الكاحل بالشوط الأول وغادر الملعب في الشوط الثاني وسط تصفيق حار من الجماهير في المدرجات.

وشوهد الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات وهو يبكي على مقاعد البدلاء مع وضع كيس من الثلج على كاحله.

ودخلت كولومبيا مباراة اليوم بعد سلسلة رائعة من عدم الهزيمة في 28 مباراة متتالية، ورغم خيبة الأمل الكبيرة فإن جماهيرها واثقة من قدرة الفريق على العودة.