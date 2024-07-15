"بيتكوين" تصعد إلى أكثر من 62 ألف دولار جراء حادثة "ترمب"

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 62 ألف دولار للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الحالية دونالد ترمب الداعم للعملات الرقمية ما عزز فرص فوزه في الانتخابات.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 4.5 % لتسجل 62,609 دولار للواحدة الواحدة بحلول الساعة (5:15) صباح بتوقيت لندن وهو أعلى مستوى للبيتكوين منذ أسبوع. كما ارتفعت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثر العملة الثانية التي ارتفع سعرها بنسبة 4 % تقريبا.

وتعرض ترمب لإطلاق نار خلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا ما أدى إلى مقتل شخص واحد ومطلق النار وإصابة المرشح الرئاسي إصابة طفيفة في الأذن، ويتوقع بعض المحللين زيادة فرص ترمب في الفوز بالانتخابات بفضل حالة التعاطف معه والغضب من محاولة الاغتيال.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق مساء أمس إلى ولاية ويسكونسن، حيث من المقرر أن يجري الإعلان عن ترشيحه رسميا كمرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك بعد يوم من محاولة إغتياله.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يوم الأحد طائرة ترامب في المطار بالقرب من ميلووكي، التي من المقرر أن تشهد انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في وقت لاحق من اليوم الاثنين، يذكر أن ترمب يؤيد بشدة العملات المشفرة ويعتزم إلقاء خطاب أمام مؤتمر لشركات العملات المشفرة يوم 27 يوليو الحالي.

وقال توني سيمكامور المحلل الاقتصادي في آي جي أستراليا للاستشارات إن البيتكوين اكتسبت زخما بعد تزايد فرص فوز ترمب نتيجة محاولة اغتياله الفاشلة.