الذهب يتراجع والمستثمرون يترقبون مزيد من الدلائل بشأن الفائدة

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2409.54 دولار للأونصة بحلول الساعة (02:50) بتوقيت غرينتش.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2414.70 دولار.



وارتفع الدولار بفضل طلبات تتعلق بالسلامة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر. وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنسبة 93 % بأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر. وينظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 30.88 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 995.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.7 % إلى 962.50 دولار.