النفط عند 85.18 دولار للبرميل وسط الغموض السياسي في الولايات المتحدة

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 % إلى 85.18 دولار للبرميل بحلول الساعة (04:25) بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة.

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الإثنين وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما بدد بعض ضغوط ارتفاع الدولار والطلب الضعيف في الصين.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.41 دولار للبرميل مرتفعا 20 سنتا أو 0.2 %.



وبددت أسعار النفط تأثير الدولار الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترمب.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي): "لا أعتقد أنه يمكن تجاهل حالة الغموض من محاولة الاغتيال التي حدثت بداية الأسبوع والتي ستلقي بظلالها على بلد منقسم بشدة في الفترة التي تسبق الانتخابات".

وفي الشرق الأوسط، توقفت المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة يوم السبت بعد 3 أيام.

ودفع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية النفط إلى الارتفاع وسط حالة الضبابية بشأن الوضع المتقلب في الشرق الأوسط.

كما لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبك بلس إذ قالت وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية 2024.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7 % بعد مكاسب لـ4 أسابيع بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1 % إذ واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 2.3 % في النصف الأول من هذا العام إلى 11.05 مليون برميل يوميا وسط طلب مخيب للآمال على الوقود ومع خفض المصافي المستقلة الإنتاج بسبب ضعف هوامش الربح.

وأظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني إذ أثر الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي على الطلب المحلي ما أبقى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق مزيد من الإجراءات التحفيزية.

وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة بأن عدد منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 478 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.