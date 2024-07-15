"شور" توقع عقد مشروع تطوير منصة رقمية لمركز "إنفاذ" بـ 52 مليون ريال

وقعت شركة شور العالمية للتقنية عقد مشروع تطوير المنصة الرقمية لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بقيمة 51.99 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" اليوم الإثنين يتضمن العقد تقديم الدعم التقني لمركز الإسناد والتصفية للمساعدة في تسريع وأتمتة إجراءات التصفية منظومة التركات والعمل على تحسين بعض الخدمات الحالية، وكذلك ضمان عمل الأنظمة والبرامج المستخدمة في المركز بالشكل الصحيح ودون توقف على مدار الساعة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي في قوائمها المالية خلال 2024 و2025 و2026.

يذكر أن أنشطة شركة شور تتمثل في البيع بالجملة للحواسيب ومستلزماتها والبيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها يشمل (بيع الطابعات وأحبارها)، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقديم خدمات الإستشارات الإدارية العليا.

كما يتمثل نشاط الشركة في مزاولة وتقديم الاستشارات التقنية والإدارية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وخدمات الحاسب الآلي ونظم تطبيقية وقواعد ومعلومات وتطوير المواقع والانترنت وتحليل وتطوير وتركيب النظم وتقديم الحلول المتكاملة لنظم وتقنية المعلومات وتأمين وحماية الشبكات وتجارة الحاسب الآلي ولوازمها وصيانتها وقطع غيارها.