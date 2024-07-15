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"أسمنت أم القرى" تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي

"أسمنت أم القرى" تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاثنين 15 يوليو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 15 يوليو 2024 10:40 صباحا

أعلنت شركة أسمنت أم القرى اليوم الإثنين، انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع اتفاقية تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.

 

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول"، إن البرنامج سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة، وعليه فإن الأثر المالي في ارتفاع تكلفة الإنتاج سينخفض ليصبح 9 % بدلا من 11 % بدءا من 1 يناير 2024، والذي أعلنه سابقا كنتيجة لتوقيع الاتفاقية.

وأكدت الشركة أنها ستبحث عن سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الشركة قد أعلنت على موقع "تداول" في 28 يناير الماضي استلامها إشعارا بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.

ويقدم برنامج تنافسية القطاع الصناعي مجموعة من الحلول؛ التي تسهم في تشجيع التحول المستدام في القطاع، وتعزيز استدامة مدخلات الصناعة وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
كما يوفر حلولا فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ورفع الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قد أوضحت عند إطلاق البرنامج أنه يسهم في تحقيق أهداف تشمل: نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى عام 2035، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج، وإيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع الصناعي فيما يتعلق بتطبيق أنظمة كفاءة وإدارة الطاقة.

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