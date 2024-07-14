23 مليون دولار بين الأرجنتين وكولومبيا .. وميسي يطارد رقمين

تسعى الأرجنتين للانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم وإحرازه للمرة 16 في تاريخها عندما تواجه كولومبيا على ملعب "هارد روك" في نهائي البطولة القارية بولاية فلوريدا الأمريكية صباح غد.

ويحصل الفائز بلقب (كوبا أمريكا 2024) على 16 مليون دولار، مقابل 7 ملايين دولار للوصيف، فيما ينال صاحب المركز الثالث 5 ملايين دولار بفارق مليون دولار عن صاحب المركز الرابع، فيما يحصل كل منتخب مشارك في البطولة على مليوني دولار.

وفاز منتخب أوروجواي بالميدالية البرونزية عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على نظيره الكندي، بعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح إثر تعادلهما 2 / 2 في المباراة التي جرت على ملعب "بنك أوف أمريكا"، حيث ضمن الأول الحصول على 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار للآخر.

في شأن آخر، سيكون اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع رقمين قياسيين جديدين في بطولة (كوبا أمريكا 2024)، وفي حال خوض ميسي (37 عاما) المباراة ضد كولومبيا، فسيصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات النهائية في تاريخ البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.

ويستعد ميسي للمشاركة في النهائي الخامس بكوبا أمريكا، بعدما سبق أن لعب في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و021 مع منتخب الأرجنتين، حيث يتقاسم حاليا الرقم القياسي مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو الذي لعب في نهائيات نسخ 2004 و2007 و2015 و2016 بكوبا أمريكا.

وربما يحقق ميسي رقما قياسيا آخر حال تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في مرمى كولومبيا، ليتقاسم بذلك صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، الذي يتربع عليه حاليا زيزينيو والأرجنتيني نوربيرتو مينديز برصيد 17 هدفا.

وكان ميسي، الذي أحرز 14 هدفا في مسيرته بكوبا أمريكا حتى الآن، حقق رقمين قياسيين خلال مشاركته في النسخة الحالية للبطولة.

ويتمثل الرقم الأول في كونه أكثر اللاعبين لعبا للقاءات في تاريخ المسابقة، بعدما خاض 38 مباراة حتى الآن في البطولة، متفوقا بفارق 4 مواجهات أمام أقرب ملاحقيه.

أما الرقم القياسي الثاني الذي حققه في كوبا أمريكا 2024، فيتعلق بكونه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخ مختلفة بالبطولة، وذلك عقب تسجيله هدفا خلال فوز الأرجنتين 2 / 0 على كندا في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وأصبحت هذه هي النسخة السادسة من كوبا أمريكا التي يتمكن خلالها ميسي من هز الشباك، ليعادل إنجاز النجم البرازيلي الراحل زيزينيو، الذي سجل في 6 نسخ بالبطولة أيضا.