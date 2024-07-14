51.1 مليون ساعة مشاهدة لأكبر 5 منافسات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

سجلت أكبر 5 منافسات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 51.1 مليون ساعة مشاهدة منذ انطلاق البطولة 3 يوليو السابق، والرقم مرشح بأن يرتفع كثيرا بسبب توفر منافسات كثيرة لم تبدأ بجانب أن مجموعة جوائز الكأس 60 مليون دولار.

حازت منافسات موبايل ليجندز بانج بانج في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض أعلى معدل مشاهدات في البطولة، حيث بلغت منذ انطلاق المنافسات 23.2 مليون ساعة مشاهدة.

وبلغ متوسط المشاهدات خلال بث البطولة عبر الإنترنت 351 ألف ساعة مشاهدة على مدى 66 ساعة من البث لأحداث البطولة التي تبلغ جوائزها المالية 3 ملايين دولار.

وكانت أعلى مباراة مشاهدة في لعبة موبايل ليجندز بانج بانج في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بين فريقي فانتك من إندونيسيا و"سي يو سون" من كمبوديا حيث بلغ عدد ساعات المشاهدة 1.19 مليون.

لعبة ليغ أوف ليجندز سجلت 12.4 مليون ساعة مشاهدة خلال فعاليات البطولة التي شارك فيها 8 من أفضل الفرق في العالم لخوض معركة للحصول على مجموع جوائز يبلغ مليون دولار.

أعلى مباراة تمت مشاهدتها كانت المبارة النهائية التي فاز فيها فريق تي1 الكوري على الفريق الصيني توب سبورتز وجذبت 1.1 مليون ساعة مشاهدة.

كان وجود تي1 عاملا كبيرا في هذا الرقم، حيث ظهر الفريق في جميع مراكز التتويج الثلاثة في قائمة المباريات الأكثر شعبية.

وفي الواقع، من بين المشاركات العشرة في قائمة المتصدرين، احتلت الفرق الآسيوية 8 مراكز كبيرة، ما يثبت مرة أخرى سبب شهرة اللعبة في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية. وقد ساعد هذا أيضا على تسجيل البطولة 565 ألف مشاهد في المتوسط على مدى 22 ساعة من البث.

منافسات الرياض ماسترز في لعبة دوتا 2، سجلت أرقاما كبيرة وما زالت متأهلة بأن تكون أعلى بطولة مشاهدة بسبب طول فترتها وشعبيتها الكبيرة في منافسات الرياض الإلكترونية.

رياض ماسترز سجلت مشاهدات حتى الآن بـ11.6 مليون ساعة مشاهدة، في منافسة تبلغ جوائزها المالية 5 ملايين دولار، حيث سافرت أفضل الفرق في العالم إلى السعودية للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعد جزءا من التقويم الشامل لكأس العالم للرياضات الإلكترونية والمنظم في الرياض.

وفيما يتعلق بساعات مشاهدة المباريات، أظهر حدث الرياض ماسترز في لعبة دوتا 2 ديناميكيات إيجابية مقارنة ببطولة الرياض ماسترز العام الماضي. حيث زادت نسبة المشاهدات بنسبة تزيد على 37.7 % لتصل إلى 336.8 ألف مشاهد للمباراة الواحدة والتي كانت بين فريق فالكونز السعودي ضد فريق سبيرت الروسي.

مقارنة ببعض الأحداث الأكثر شعبية لهذا العام حتى الآن، فقد أثبتت بطولة الرياض ماسترز 2024 نفسها بالفعل بوصفها أحد أكبر الأحداث شعبية لعام 2024. ومع استمرار الحدث وتقدمه إلى التصفيات، سيستمر فقط في زيادة نسبة مشاهدته، وقد يصبح حدث دوتا 2 الأكثر شعبية لعام 2024 حتى الآن.