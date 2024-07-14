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  • 408 ملايين ريال إجمالي قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في السوق المالية السعودية اليوم
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408 ملايين ريال إجمالي قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في السوق المالية السعودية اليوم

408 ملايين ريال إجمالي قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في السوق المالية السعودية اليوم
أحمد الرشيد من الرياض
  • الأحد 14 يوليو 2024 4:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 14 يوليو 2024 6:14 مساء

نفذت السوق المالية السعودية ثلاث صفقات خاصة تمت على ثلاثة أسهم بقيمة إجمالية 408 ملايين ريال، سيطر "أكوا باور" على معظمها بقيمة 394.8 مليون ريال بسعر 334.6 ما يقل بنحو 10% من السعر المتداول، بينما سهم بنك "الأول" نفذ الصفقة بسعر 38.50 ريال ما يزيد على السعر المتداول بـ1.8% لتبلغ قيمة الصفقة 6.3 مليون ريال، فيما تمت صفقة على بنك "الأهلي" بقيمة 6.7 مليون ريال على سعر 36.35 ريال ما يزيد بنحو 1% من السعر المتداول.

والصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات ولا تؤثر في سعر التداول لكن تُحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية، ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.

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