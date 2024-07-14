"تاسي" يرتفع للجلسة السابعة ويسجل أعلى مستوياته في 6 أسابيع

ارتفع مؤشر "تاسي" للجلسة السابعة ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع مغلقا عند 11881 نقطة بمكاسب 89 نقطة بنحو 0.76%، بدعم من أسهم البنوك والبتروكيماويات على رأسهم "الراجحي" و"سابك" ليحقق أداء مؤشر الشركات الكبيرة أداء أفضل من المتوسطة والصغيرة، بينما الأخيرة كانت الأعلى استحواذا على السيولة بقيمة 3.2 مليار ريال، بينما الشركات الكبيرة الأقل بنحو 1.3 مليار ريال.

حقق قطاع الإعلام والترفيه أفضل أداء يومي له منذ أسبوع ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين مدعوما بارتفاع سهمي "إم بي سي" و"الأبحاث والإعلام"، بينما كان "المواد الأساسية" الأعلى تداولا بقيمة 1.1 مليار ريال. بينما سيطرت أسهم حديثة الإدراج على قائمة الأكثر ارتفاعا لتتصدر أسهم "مياهنا" و"تالكو" و"رسن" قائمة الأكثر ارتفاعا.



من ناحية فنية، السوق تحافظ على الزخم الإيجابي بارتفاعها للجلسة السابعة، إلا أن في تداولات اليوم تراجعت قيم التداول مقابل تزايد وتيرة الارتفاع مما لا يعكس مشاركة أكبر من قبل المتعاملين في التداولات ويظهر نوعا من الضعف في الاتجاه، وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 11950 نقطة.