بيتكوين تصعد مع تزايد فرص ترمب للفوز برئاسة أمريكا عقب محاولة اغتياله

ارتفع سعر "بيتكوين" لأكثر من 60 ألف دولار، بعد رد فعل دونالد ترمب الذي أظهر تحديا لمحاولة اغتياله، ما أثار تكهنات بأن الحادث سيزيد من فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأصيب الرئيس السابق، المؤيد للعملات المشفرة، برصاصة في أذنه اليمنى بعد أن تعرض تجمعه السياسي في ولاية بنسلفانيا لإطلاق نار أمس السبت. وقالت حملته إنه "بخير" بعد الحادث ويتطلع للذهاب إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ غداً الاثنين في ميلووكي.

تزايدت فرص ترمب في الفوز بالرئاسة مرة أخرى بعد تطورات أمس، بحسب بيانات موقع "بريديكتلت". وانتشرت صور ترمب رافعاً قبضة يده، في علامة على التحدي، بينما كانت أذنه اليمنى ملطخة بالدماء والعلم الأمريكي يلوح في الخلفية، حيث تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون بعد الهجوم.

وقالت حملة ترمب إنه سيحضر المؤتمر. فيما قال الرئيس جو بايدن إنه سعيد لأن ترمب آمن، واستنكر الهجوم.

من المرجح أن تزداد تقلبات الأسواق نتيجةً لذلك، وقد تشهد السوق تكراراً للصفقات التي تمّت عقب مناظرة الشهر الماضي وجاءت لصالح ترمب. وارتفع حينها الدولار وعوائد سندات الخزانة.

صعود بيتكوين

ارتفعت "بيتكوين" 2.7 % ليصل سعر العملة المشفرة الأكبر عالميا إلى 60160 دولارا، عند الساعة (1:05) صباحا بتوقيت نيويورك.

استقرت العملات المشفرة الأكثر تداولا في الأيام القليلة الماضية وسط تفاؤل بأن صناديق الاستثمار المتداولة من الشركات العملاقة بما في ذلك "بلاك روك" و"فيديليتي إنفستمنتس" تقدم الطلب الداعم الذي يمكنه أن يخفف من تقلبات الأسعار.