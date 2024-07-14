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  • "أديس" تحصل على تمويل إضافي مشترك بـ 3 مليارات دولار لدعم خططها التوسعية
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"أديس" تحصل على تمويل إضافي مشترك بـ 3 مليارات دولار لدعم خططها التوسعية

"أديس" تحصل على تمويل إضافي مشترك بـ 3 مليارات دولار لدعم خططها التوسعية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 14 يوليو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الأحد 14 يوليو 2024 10:56 صباحا

أعلنت شركة أديس القابضة العاملة في مجال تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، تعديل التسهيل المشترك الحالي، وتأمين 3 مليارات دولار إضافية، مع مشاركة أغلبية المقرضين الحاليين إلى جانب مؤسسات مالية جديدة محلية وإقليمية.

وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، أن غرض التمويل الإضافي أن يكون تسهيلا متاحا وجاهزا لدعم خطط التوسع الطموحة التي وضعتها المجموعة، وهو مقسم إلى شريحة مصروفات رأسمالية احتياطية قدرها 2.7 مليار دولار وشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار قدرها 300 مليون دولار.

وقدمت "أديس" عدة ضمانات مقابل التمويل بينها رهون على الحفارات البحرية، وأخرى أسهم على الكيانات التي تمتلك حفارات برية أو بحرية بحسب المقتضى، إضافة إلى ضمان على حسابات التحصيل وحساب استحقاقات خدمة الدين، كما قدمت حوالة مستحقات بموجب عقود العملاء، وحوالة مستحقات بموجب عقود التامين فيما يتعلق بالحفارات الممولة، وسندات أمر.

وبينت أن الجهات المشاركة في التمويل هي بنك السعودي الأول، و بنك الرياض، و شـركة الراجحـي المصرفيـة للاسـتثمار، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وبنك دبي التجاري ِش.م.ع كمؤسسات مالية.

وأشارت إلى أن مدة التمويل لشريحة المصروفات الرأسمالية ستكون 8.5 أعوام مع استحقاق نهائي في ديسمبر 2032، فيما مدة تمويل شريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار 8 أعوام مع تاريخ استحقاق نهائي في يونيو.

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