شركة تابعة لـ "باتك" توقع عقدا مع "ماجد الفطيم للسينما" بـ 40 مليون ريال

وقعت شركة أمنكو لإدارة المرافق إحدى الشركات التابعة لـ "أمنكو" التابعة لباتك عقدا مع شركة ماجد الفطيم للسينما وذلك لتوفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والمواد والآلات بشأن خدمات إدارة المرافق "النظافة" لعدد من المواقع في السعودية، حيث يتجاوز مبلغ العقد 40 مليون ريال وتبلغ مدة العقد 3 أعوام.

وقالت الشركة في بيانها على "تداول" اليوم يتضمن العقد توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة والمواد والآلات بشأن خدمات إدارة المرافق "النظافة" في المواقع التالية: "فوكس سينما، يلا بولنج، دريم سكيب، ماجك بلانيت، والمكتب الرئيس لشركة ماجد الفطيم للترفيه".

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للعقد إيجابيا على نتائجها طوال فترة العقد، وذلك ابتداء من تاريخ سريانه.

يتمثل التركيز الرئيس لشركة باتك في الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتركز الشركة على التكنولوجيا ذات الصلة بالخدمات اللوجستية.

يذكر أن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية تأسست عام 1984 وأصبحت شركة مساهمة بتاريخ 5/5/1991 وتعتبر من أوائل الشركات المساهمة السعودية المتخصصة في قطاع الاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية.