"متطورة" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 100 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة المتخصصة في نقل التقنية المتقدمة للسعودية من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي والمشاريع الصناعية الآخرى اليوم عن تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة الراجحي المالية بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، ويهدف التمويل إلى تغطية التوسع في استثمارات الشركة.

وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" إن مدة التمويل تبلغ عاما واحدا.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن رهن جزء من موجودات المحفظة الاستثمارية بما يوازي قيمة التسهيلات الائتمانية.

يذكر أن الشركة تستثمر حاليا في مشاريع شركة السلام للطائرات المحدودة والشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) وشركة التصنيع وخدمات الطاقة وشركة العبيكان للزجاج وشركة مسار النمو للتمويل.