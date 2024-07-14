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  • "متطورة" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 100 مليون ريال
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"متطورة" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 100 مليون ريال

"متطورة" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 100 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
  • الأحد 14 يوليو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الأحد 14 يوليو 2024 10:53 صباحا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة المتخصصة في نقل التقنية المتقدمة للسعودية من خلال المشاركة في برنامج التوازن الاقتصادي والمشاريع الصناعية الآخرى اليوم عن تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة الراجحي المالية بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، ويهدف التمويل إلى تغطية التوسع في استثمارات الشركة.
وقالت الشركة وفقا لبيانها على "تداول" إن مدة التمويل تبلغ عاما واحدا.
وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن رهن جزء من موجودات المحفظة الاستثمارية بما يوازي قيمة التسهيلات الائتمانية.

يذكر أن الشركة تستثمر حاليا في مشاريع شركة السلام للطائرات المحدودة والشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) وشركة التصنيع وخدمات الطاقة وشركة العبيكان للزجاج وشركة مسار النمو للتمويل.

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