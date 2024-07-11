أعلى مستوى على الإطلاق للأسهم اليابانية .. نيكاي يتجاوز 42 ألف نقطة

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الخميس متجاوزا 42 ألف نقطة للمرة الأولى مع صعود الأسهم الأمريكية الليلة الماضية ما عزز معنويات المستثمرين.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.94 % عند 42224.02 نقطة، في ثالث إغلاق قياسي على التوالي هذا الأسبوع. وكان المؤشر الرئيس قد بلغ ذروة 42426.77 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع نيكاي 25 % منذ بداية العام الحالي.

واختتم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.69 % عند مستوى إغلاق قياسي مسجلا 2929.17 نقطة.

وسجلت مؤشرات وول ستريت الثلاثة أداء قويا أمس قبيل بيانات التضخم وبيانات الأرباح الفصلية للشركات المقرر صدورها هذا الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع معظم الأسهم اليابانية.

ومن بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، تقدم 180 سهما، منها شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو التي ارتفع سهمها 2.3 % ليعطي أكبر دفعة للمؤشر.

واقتفت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات أثر نظيراتها الأمريكية لتصعد بعد نتائج أرباح فصلية قوية من شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 0.6 % وديسكو كورب 3.4 %، وقفز سهم سومكو 5.9 % ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي، فيما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 0.8 %، وصعدت أسهم التكنولوجيا الأخرى ومنها سوني وفانوك 3.6 % و1.4 % على الترتيب.

وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما عزاه المحللون إلى انخفاض أكبر في قيمة الين. ويتوقع المحللون أن تشهد الأسهم اليابانية مزيد من الزخم مع إعلان الشركات أرباحها هذا الشهر.

وقال كينجي آبي كبير المحللين في شركة دايوا للأوراق المالية: "في موسم الأرباح هذا، من المرجح أن تكون أرباح الشركات اليابانية أفضل من المتوقع بسبب انخفاض قيمة الين".

مشيرا إلى أنه قد تكون هناك بعض الزيادات الأخرى في أسعار الأسهم نتيجة تقارير أرباح جيدة من الشركات ما قد يدفع مؤشر نيكاي إلى الارتفاع إلى 42600 أو 42700 نقطة.