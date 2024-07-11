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تعيين 5 مؤسسات إضافية كمتعاملين لأدوات الدين الحكومية في السعودية

تعيين 5 مؤسسات إضافية كمتعاملين لأدوات الدين الحكومية في السعودية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 11 يوليو 2024 11:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 11 يوليو 2024 2:40 مساء

وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، لتعيينها متعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية.
تأتي الاتفاقيات تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في استدامة وتعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين.
وبذلك تنضم المؤسسات الـ5 إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية وهي: بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، ومجموعة سيتي المصرفية (Citigroup)، وجولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وجي بي مورجان (J.P. Morgan)، وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank).
يذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.​​

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