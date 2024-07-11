الأسهم الأوروبية ترتفع 0.2 % قبل بيانات التضخم الأمريكية

واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق مكاسب اليوم الخميس مع ظهور مزيد من بيانات الأرباح المحدثة، بينما ينصب التركيز على بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة قد يقدم عليه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بقيادة مكاسب في قطاع السلع الشخصية.

وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها في الساعة (12:30) بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن تظهر تراجع التضخم إلى 3.1 % في يونيو من 3.3 % في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الألماني إلى 2.5 % في يونيو، ما يؤكد البيانات الأولية ويترك الباب مفتوحا أمام إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر.

وارتفع سهم شركة المياه البريطانية بينون 5.8 % بعد تعيين مديرة مالية جديدة.

وهوى سهم باري كاليبو 7.1 % بعد أن أعلنت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية ارتفاع طفيف في المبيعات خلال الأشهر الـ9 المنتهية في مايو، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الكاكاو يضغط على الطلب.

وانخفض سهم جالب إنرجيا البرتغالية 3.1 % بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى جانب خفض السعر المستهدف.