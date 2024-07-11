عمومية "أنابيب" تقر زيادة رأس المال بنسبة 50 %

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأنابيب على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال 50 مليون ريال عن طريق منح أسهم للمساهمين.

وكانت الموافقة خلال "الاجتماع الثاني" الذي عقدته الشركة أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة بنسبة حضور بلغت 32,59 %.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" سيصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال، بنسبة قدرها 50 %، بينما سترتفع الأسهم من 10 ملايين إلى 15 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن الزيادة تهدف إلى دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية، على أن تتم من خلال رسملة 50 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة بمنح سهم لكل سهمين.

من جانبها أعلنت "تداول" اليوم الخميس احتساب نسبة التذبذب لسهمى"أنابيب" على أساس سعر 133.40 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري. وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأنابيب على زيادة رأسمال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.