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  • "إنفيديا" تقود "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" إلى ارتفاع قياسي عند الإغلاق

"إنفيديا" تقود "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" إلى ارتفاع قياسي عند الإغلاق

"إنفيديا" تقود "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" إلى ارتفاع قياسي عند الإغلاق
رويترز : واشنطن
  • الخميس 11 يوليو 2024 12:00 صباحا
  • حدثت فى الخميس 11 يوليو 2024 12:09 صباحا

سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا قياسيا عند الإغلاق أمس الأربعاء، بفضل مكاسب إنفيديا وغيرها من شركات وول ستريت الكبرى قبيل بيانات التضخم وتقارير الأرباح الفصلية هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.4 % إلى مستوى قياسي. وصعدت أسهم إنفيديا 2.7 %، وقفزت أسهم ميكرون تكنولوجي 4 %، وزادت أسهم أدفانسد مايكرو ديفايسيز 3.9 %.

وتقدم سهم أبل 1.9 % إلى مستوى قياسي، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.6 تريليون دولار. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.02 % ليختتم الجلسة عند 5633.91 نقطة.

وربح ناسداك 1.18 % إلى 18647.45 نقطة، في حين ارتفع داو جونز الصناعي 1.09 % إلى 39721.36 نقطة.

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