الأسهم الأوروبية تصعد 0.9 % بقيادة قطاع العقارات

صعدت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الأربعاء وسط مكاسب على نطاق واسع وتوقعات متفائلة من شركات، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون مزيدا من التصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ثاني أيام شهادته أمام الكونجرس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.9 % مدعوما بارتفاع أسهم شركات قطاع العقارات 2.1 %.

وصعدت الأسهم الفرنسية أيضا 0.9 % تقريبا بعد أن كانت قد هبطت في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم الأسواق الوضع السياسي المضطرب عقب الانتخابات التشريعية يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، قال باول في ثاني أيام شهادته أمام الكونجرس إنه ليس مستعدا لاستنتاج أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو نسبة 2 % ، إلا أنه لديه "بعضا من الثقة بشأن ذلك".

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو حزيران في الولايات المتحدة وألمانيا غدا الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.

وقفزت أسهم شركة (كونجسبرج جروبن) النرويجية للفضاء الجوي والدفاع 11 % لتعتلي مؤشر الأسهم بعدما أفادت بوجود نمو قوي في الإيرادات وتحسن هوامش الربح ونمو الطلبيات المتراكمة في الربع الثاني.