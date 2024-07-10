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شركة التاكسي الطائر ليليوم تفوز بطلبية كبيرة من مجموعة السعودية

شركة التاكسي الطائر ليليوم تفوز بطلبية كبيرة من مجموعة السعودية
ميونيخ: رويترز
  • الاربعاء 10 يوليو 2024 8:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 10 يوليو 2024 8:46 مساء

حصلت شركة ليليوم لتطوير التاكسي الطائر التي مقرها ألمانيا على طلبية كبيرة من مجموعة السعودية، وستكون الطلبية واحدة من كبرى طلبيات ليليوم التي تقول إن لديها 780 من الطلبيات المؤكدة، وفق مصدر مطلع لـ"رويترز".

ووقعت مجموعة السعودية اتفاقا إطاريا لشراء 100 تاكسي طائر قبل نحو 18 شهرا ودعت صحفيين إلى فعالية في 18 يوليو في مقر ليليوم بالقرب من ميونيخ قالت إنها ستقدم خلالها لمحة عن صفقاتها المقبلة.

وقال المصدر إن الهدف هو تحويل الاتفاق إلى طلبية حقيقية للحصول على أرض مركبات تاكسي طائر كهربية تقلع بشكل عمودي.

وقالت "ليليوم" إن لديها 780 من الطلبيات المؤكدة وخطابات النوايا حتى الآن، وهو ما يشمل تلك الخطط مع مجموعة السعودية، وتحتاج الشركة إلى دفعات مقدمة من العملاء لوضع اللمسات النهائية على تطوير التاكسي الطائر.

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